Drusilla Foer è una delle conduttrici del Festival di Sanremo, accanto ad Amadeus. Nobildonna dai capelli color platino, da qualche tempo è una presenza assidua del piccolo schermo così come dei social.

Scopriamo dettagliatamente la vita privata e professionale di Drusilla Foer.

Drusilla Foer: chi è, età, film, biografia

Drusilla Foer è l’alter ego dell’attore e cantante fiorentino Gianluca Gori, di 54 anni.

Originaria di Firenze, nata in una famiglia privilegiata, per anni Drusilla ha vissuto a New York, dove si è occupata di un negozio dell’usato. Dopo che il suo personaggio è stato particolarmente apprezzato sul web, è arrivata nel mondo dello spettacolo, precisamente al cinema e in tv.

Ha recitato nel film Magnifica Presenza, diretto da Ferzan Ozpetek; ha ricoperto il ruolo di giudice a Strafactor, lo speciale di XFactor; ha preso parte al Maurizio Costanzo Show ed è ospite fissa nel salotto di CR-La Repubblica delle Donne.

Ha avuto il privilegio di posare anche per importanti riviste di moda.

Drusilla Foer: matrimonio, vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Drusilla ha raccontato in un’intervista a Libero di essere stata sposata con un uomo, definito da lei stessa “un texano orrendo, che poi ho tradito”. In seguito, si è sposata con il belga Hervé Foer, discendente della nota famiglia Dufur, che è morto. Ad oggi, risulta vedova.

Drusilla Foer: Sanremo

Drusilla Foer è stata scelta da Amadeus come una delle conduttrici che lo affiancheranno sul palco del Festival di Sanremo nell’edizione del 2022. Un nome che è stato subito molto apprezzato dal pubblico.

Drusilla Foer: Instagram

Su Instagram, il profilo social di Drusilla è seguito da 150mila followers, con cui l’artista condivide foto e video inerenti alla sfera professionale e privata.