Tragedia a San Vitaliano, in provincia di Napoli. Vincenzo Bolero, 68 anni, geometra e imprenditore originario di Marigliano, ha perso la vita questa mattina in un drammatico incidente sul lavoro. L’uomo è precipitato da un’altezza di oltre sette metri mentre si trovava in un cantiere di via Ponte delle Tavole, nei pressi del distributore di carburante Energy Power, che si affaccia anche su via 40 Moggia.

San Vitaliano, incidente sul lavoro: titolare ditta precipita da 7 metri e muore

Secondo le prime informazioni, Bolero — titolare di una propria impresa, non direttamente coinvolta nei lavori per la nuova stazione di servizio — si trovava sul posto per effettuare un sopralluogo e verificare lo stato dei lavori. Per motivi ancora da accertare, avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto. L’impatto si è rivelato fatale: all’arrivo dei sanitari del 118, nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Vitaliano e quelli del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna. L’area del cantiere è stata immediatamente posta sotto sequestro, mentre la Procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità dell’accaduto.