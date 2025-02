San Valentino in campo per il Giugliano, al De Cristofaro arriva il Latina per puntare definitivamente ai Playoff

Il Giugliano reduce da due vittorie consecutive, vuole rilasciarsi definitivamente in Zona Play off. Al De Cristofaro arriva un Latina in piena lotta per la salvezza. Poche le novità di formazione per Bertotto che si gioca la carta Njambè nel tridente offensivo.

Vincere per puntare definitivamente ai play off

Entrambe le squadre sono reduci da un successo di misura (1-0 del Giugliano sul terreno di gioco dell’Altamura e 1-0 del Latina al Francioni contro la Cavese) ed entrambe le squadre hanno collezionato tre sconfitte consecutive nell’ultimo mese. il Giugliano ha dato tuttavia segnali di grande ripresa con il doppio successo che ha rilanciato i tigrotti in Zona Playoff. Mister Bertotto ritrova Oyewale dopo la squalifica ma perde Giorgione per un problema sopraggiunto in allenamento, Scaravilli per un intervento al dito, Anacoura per la lussazione al dito, Acampa che è ancora in fase di recupero e Balde uscito anzitempo dalla trasferta di Altamura. Sarà dunque ancora 4-3-3 il Giugliano con Russo in porta, Oyewale e Valdesi terzini con Caldore e Solcia centrali di difesa. Centrocampo a tre con Celeghin, Peluso e De Rosa, Tridente offensivo con Njambè al posto di Balde, Del Sole e Padula al centro dell’attacco.

Probabili formazioni

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Oyewale, Caldore, Solcia, Valdesi; Celeghin, De Rosa, Peluso; Njambè, Padula, Del Sole.

LATINA (3-4-1-2): Zacchi; Motolese, Marenco, Crescenzi; Rapisarda, Petermann, Ciko, Improta; Ndoj; Mastroianni, Ekuban