San Tammaro, investito da pirata della strada: 61enne napoletano travolto e ucciso

Un drammatico incidente si è verificato sabato sera lungo la via Appia, la strada provinciale che collega San Tammaro a Capua, dove un uomo è stato investito e ucciso da un’auto che si è poi dileguata. La vittima è Emanuele Brandi, 61 anni, nato a Napoli ma da tempo residente nel comune casertano. Al momento dell’impatto, l’uomo si trovava a piedi e stava attraversando la carreggiata quando è stato centrato da un veicolo il cui conducente non si è fermato a prestare aiuto, facendo perdere le proprie tracce subito dopo.

San Tammaro, investito da pirata della strada: 61enne travolto e ucciso mentre attraversa

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e soprattutto per individuare il responsabile del pirata della strada. In corso le verifiche su eventuali testimonianze e la possibile presenza di telecamere nella zona. Intanto, la salma del 61enne è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta, dove nelle prossime ore verranno effettuati gli esami previsti, compresa l’autopsia, disposta per chiarire ogni aspetto del decesso.