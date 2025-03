Lutto nel quartiere di San Pietro a Patierno a Napoli. Un malore killer ha strappato alla vita Diego De Vivo, 14 anni.

Dramma a San Pietro a Patierno: Diego muore dopo malore in una scuola calcio

Ieri sera, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella sono intervenuti in una scuola calcio, in strada comunale Selva Cafaro, a ridosso dell’aeroporto di Capodichino. Un 14enne, Diego Da Vivo, prima dell’inizio di un allenamento, è stato colto da un malore e si è accasciato al suolo davanti ai presenti.

Immediatamente sono scattati i soccorsi ma quando i sanitari del 118 sono arrivati il suo cuore aveva già cessato di battere.. La salma del 14enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico che potrà fare luce sulle cause del decesso. Al momento non si esclude alcuna pista, dall’infarto fulminante all’aneurisma cerebrale. L’associazione sportiva “Cantera Napoli” ha già espresso il suo cordoglio sui social per Diego attraverso un post.