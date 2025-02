San Nicola la Strada, saccheggiata l’auto di Marco d’Amore

Marco D’Amore, attore e regista noto soprattutto per il ruolo di Ciro Di Marzio nella serie TV Gomorra, è stato vittima di un grave atto vandalico nella sua città natale, San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. La sua auto, una Smart, è stata ritrovata completamente sventrata e depredata dei suoi componenti in una zona residenziale del comune campano.

L’episodio e il ritrovamento

L’accaduto è stato scoperto nelle scorse ore tra via Milano e via Torino, dove la Smart di D’Amore era parcheggiata. Quando l’attore è tornato a riprenderla, ha trovato il veicolo in condizioni disastrose: cofano e sportelli aperti, parti meccaniche mancanti e l’abitacolo devastato. I ladri, probabilmente una banda organizzata specializzata nel furto di pezzi di ricambio, avevano già asportato numerose componenti elettroniche e meccaniche, lasciando l’auto quasi irriconoscibile.

Indagini in corso

Marco D’Amore ha immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri di San Nicola la Strada, che hanno avviato le indagini. Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di risalire agli autori del gesto. Si ipotizza che il furto possa essere stato commesso nelle ore notturne, quando le strade erano meno trafficate.