Un malore improvviso lo ha stroncato improvvisamente all’età di 61 anni. Così è morto Stany Smeragliuolo, all’anagrafe Stanislao, noto fotografo di San Nicola la Strada.

L’uomo aveva 61 anni ed era in casa di una cliente dove si era recato per mettersi d’accordo per un futuro servizio fotografico relativo a lavori di ceramica. Poco dopo avrebbe dovuto raggiungere la chiesa per delle comunioni, ma lì non è mai arrivato.

Stanislao, mentre discuteva del nuovo progetto, ha accusato un malore, si è accasciato a terra e ha perso conoscenza.

Immediato l’allarme lanciato ai soccorsi, giunti nella zona in pochi minuti. Vani, però, sono stati i tentativi di rianimarlo. Il cuore di Stany aveva già smesso di battere lasciando tutti i presenti nello sgomento.

La notizia si è diffusa nel giro di poche ore in tutta la città lasciando sotto choc l’intera comunità. In tanti in queste hanno lasciato sui social un ricordo per l’uomo scomparso.