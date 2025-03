San Marco Evangelista, rientra ubriaco a casa e picchia il padre con una catena: arrestato

Rientra a casa e aggredisce il padre con una catena dopo aver alzato il volume del televisore e ballato ubriaco su una sedia. In manette un 21enne di San Marco Evangelista, in provincia di Napoli.

Un 56enne di San Marco Evangelista, durante la notte, è stato costretto a scappare di casa ea rifugiarsi in strada perché il figlio 21enne, appena rincasato, preso da un raptus violento, verosimilmente dovuto all’assunzione di alcool e droga, lo avrebbe minacciato e aggredito con una catena.

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta, intervenuti su richiesta della vittima, dopo aver ricostruito quanto accaduto, hanno arrestato il giovane per maltrattamenti in famiglia conducendolo al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Secondo quanto denunciato dal padre sembrerebbe che l’aggressione sia scaturita a seguito del suo rimprovero al figlio che, rincasato ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti, si era messo a ballare su una sedia, urlando a squarciagola e tenendo il volume del televisore al massimo. Il 21enne, che all’arrivo dei carabinieri era ancora in evidente stato di agitazione ha continuato, in loro presenza, a minacciare il proprio genitore.

L’episodio è da inquadrare in un contesto di reiterati comportamenti violenti ed aggressivi posti in essere dal giovane nei confronti del genitore a far data dal 2024 e per i quali, all’inizio del mese di marzo, era stato anche arrestato e poi scarcerato.