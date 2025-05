Giovani sorpresi con passamontagna e lama appuntita dopo breve inseguimento. La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato due ragazzi, di cui un minorenne, entrambi residenti nell’agro aversano, per il reato di ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

San Marcellino, in fuga su scooter rubato con armi e passamontagna: due giovani denunciati

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe, durante i servizi di controllo del territorio, hanno notato, all’esterno dell’ufficio postale di San Marcellino, uno scooter con a bordo due soggetti che, alla vista della volante, hanno provato a scappare. Dopo un breve inseguimento, sono stati fermati e trovati in possesso di una lama appuntita, un passamontagna ed un paio di forbici.

Dopo i controlli di rito, lo scooter è risultato oggetto di furto. A carico dei due, sono emersi numerosi precedenti per rapina e ricettazione. I giovani sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria e proposti per la misura del foglio di via obbligatorio dal comune di San Marcellino. Lo scooter è stato sequestrato per la restituzione al proprietario.