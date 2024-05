Tragedia nel napoletano, perde il controllo dello scooter e muore a 17 anni

Perde il controllo dello scooter cade a terra e muore. È accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 maggio, a San Giuseppe Vesuviano.

San Giuseppe Vesuviano, perde il controllo dello scooter e muore a 17 anni

Erano da poco trascorse le ore 17 quando i militari dell’arma sono intervenuti in via Croce Rossa per la segnalazione di un incidente stradale. Poco prima e per cause in corso di accertamento un 17enne di Terzigno a bordo del proprio scooter ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto. Il giovane purtroppo è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del minorenne. Al momento l’identità della vittima ancora non è stata resa nota.