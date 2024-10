Drammatico incidente a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. Una bambina di appena cinque anni è morta in via Armando Diaz, arteria stradale del comune vesuviano.

San Giuseppe Vesuviano, incidente nella notte: muore una bambina di 5 anni

Il decesso si sarebbe verificato nella notte tra il 29 e il 30 ottobre. A impattarsi sarebbero due auto. La dinamica, però, è ancora in fase di ricostruzione. L’intervento del 118 si è rivelato inutile: la bambina sarebbe morta sul colpo.

Non è chiaro se ci siano altri feriti. Sul posto sono accorsi per i rilievi del caso gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano a cui toccherà accertare anche eventuali responsabilità e acquisire le immagini di videosorveglianza della zona.