Si torna a sparare a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli. Nella serata di ieri, 28 agosto, almeno tre colpi di pistola sono stati esplosi in via Ravello, all’altezza del civico 13, zona già nota per la presenza di esponenti di vertice del clan Rinaldi.

San Giovanni a Teduccio: stesa al Rione Villa: colpi di pistola in via Ravello

L’allarme è scattato intorno alle 19, quando alcuni residenti hanno segnalato gli spari. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di San Giovanni a Teduccio e le unità della Polizia Scientifica, che hanno rinvenuto a terra tre bossoli.

Secondo le prime ipotesi investigative, si sarebbe trattato di una stesa, il tipico raid intimidatorio della camorra. I colpi sarebbero stati esplosi in movimento, da uno scooter o da un’auto. Non risultano danni a persone o edifici e dai controlli negli ospedali cittadini non sono emersi feriti. Le indagini, coordinate dalla Polizia di Stato, mirano a ricostruire la dinamica e a individuare i responsabili.