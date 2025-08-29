Logoteleclubitalia

San Giovanni a Teduccio: stesa al Rione Villa, colpi di pistola in via Ravello

Banner Union2 Sito

Si torna a sparare a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli. Nella serata di ieri, 28 agosto, almeno tre colpi di pistola sono stati esplosi in via Ravello, all’altezza del civico 13, zona già nota per la presenza di esponenti di vertice del clan Rinaldi.

San Giovanni a Teduccio: stesa al Rione Villa: colpi di pistola in via Ravello

 

L’allarme è scattato intorno alle 19, quando alcuni residenti hanno segnalato gli spari. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di San Giovanni a Teduccio e le unità della Polizia Scientifica, che hanno rinvenuto a terra tre bossoli.

Banner Union2 Sito

Secondo le prime ipotesi investigative, si sarebbe trattato di una stesa, il tipico raid intimidatorio della camorra. I colpi sarebbero stati esplosi in movimento, da uno scooter o da un’auto. Non risultano danni a persone o edifici e dai controlli negli ospedali cittadini non sono emersi feriti. Le indagini, coordinate dalla Polizia di Stato, mirano a ricostruire la dinamica e a individuare i responsabili.

Md Topo Banner 1920x300 Desk Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto