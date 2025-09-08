Rissa a San Giorgio a Cremano. Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha denunciato 4 persone, di età compresa tra i 18 e i 45 anni.

San Giorgio a Cremano, rissa tra 18enne: partecipa pure la mamma di uno di loro. Quattro denunce

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare per una segnalazione di tre 18enni giunti con ferite d’arma da taglio.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che i 3 ragazzi, nella tarda serata, erano rimasti coinvolti in una lite avvenuta in piazza Troise a San Giorgio a Cremano e scaturita da futili motivi. Inoltre gli agenti hanno individuato una donna, madre di uno dei ragazzi, ed hanno accertato che la stessa aveva preso parte alla rissa. Per tali motivi, gli indagati sono stati tutti denunciati con l’accusa di rissa aggravata.