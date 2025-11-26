San Giorgio a Cremano, due arresti per il 15enne sequestrato fuori scuola: riscatto da un milione e mezzo

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Il provvedimento, richiesto dalla Direzione Distrettuale Antimafia, riguarda due persone gravemente indiziate del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Le indagini sul sequestro del minorenne

Le attività investigative, affidate alla Squadra Mobile e al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, si sono concentrate sul sequestro di un ragazzo minorenne, avvenuto l’8 aprile 2025 a San Giorgio a Cremano.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane sarebbe stato prelevato con la forza all’uscita della scuola, caricato su un furgone e portato in un appartamento, dove sarebbe stato tenuto legato e incappucciato per diverse ore prima di essere rilasciato.

La richiesta di riscatto al padre della vittima

Durante la detenzione, ai familiari del minore – in particolare al padre – sarebbe stata avanzata una richiesta di riscatto pari a un milione e mezzo di euro. La liberazione del ragazzo sarebbe avvenuta solo dopo un lasso di tempo significativo, mentre le forze dell’ordine proseguivano con gli approfondimenti investigativi.