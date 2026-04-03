Caserta, adesca 15enne su TikTok e la ricatta minacciando diffusione video privati: nei guai un 17enne

Caserta. Adesca una 15enne su TikTok, poi la ricatta minacciando la diffusione di immagini private. È stato denunciato per revenge porn un 17enne. L’indagine è partita dalla segnalazione della vittima, che ha denunciato come dopo alcuni primi contatti avvenuti con il ragazzo sul social cinese, sarebbe stata poi indotta da lui – che agiva sotto falsa identità digitale – a realizzare e inviare video.

Successivamente, il minore avrebbe minacciato di diffondere il materiale qualora la 15enne non avesse continuato a inviargli ulteriori contenuti. La ragazza, con grande prontezza, si è rivolta alla Polizia di Stato permettendo agli investigatori di risalire in tempi rapidi alla reale identità dell’adolescente, rintracciandone l’abitazione e procedendo al sequestro del telefono cellulare utilizzato per i contatti, nonché alla sua denuncia. “L’episodio – spiega in una nota l’ufficio stampa della Questura di Caserta, “evidenzia ancora una volta i rischi legati all’uso improprio delle piattaforme digitali e l’importanza di non condividere immagini o video intimi, che potrebbero essere utilizzati in maniera illecita e diffusi senza controllo”.