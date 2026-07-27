Calvizzano, festeggiamenti in onore di San Giacomo: in tanti per assistere all’incendio del campanile

Calvizzano. Un’esplosione di luci, colori ed emozioni che ha tenuto con il fiato sospeso centinaia di cittadini e visitatori. Sabato sera Calvizzano ha rinnovato uno dei suoi appuntamenti più attesi e identitari: la spettacolare simulazione dell’incendio del campanile, momento culminante dei solenni festeggiamenti dedicati al Santo Patrono, San Giacomo. Tra cascate di fuoco ed effetti scenografici mozzafiato, la struttura della chiesa si è illuminata a giorno, regalando un colpo d’occhio straordinario che ha unito fede, tradizione e grande spettacolo. A raccontare minuto per minuto la magia della serata è stata Teleclubitalia, che ha seguito l’evento in una diretta speciale. In postazione ai nostri microfoni, per commentare l’emozione della piazza e il valore di questa ricorrenza, il sindaco Luciano Borrelli, l’assessore agli eventi Arianna Ferrillo e il parroco don Ciro Tufo.