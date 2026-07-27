Giugliano, vandalizzate giostre di via Epitaffio

Vandalizzato il playground di Via Epitaffio a Giugliano. Un’altalena in legno è stata completamente distrutta e altre strutture sfasciate, è questo il bilancio del raid che si è verificato nei giorni scorsi.

I responsabili sono ancora ignoti ma c’è chi pensa si tratti di un’ennesima bravata adolescenziale. L’assenza di telecamere di videosorveglianza ne renderà ancor più difficile il riconoscimento. Il playground è un punto di ritrovo per giovani e di svago per bambini e genitori che avrebbero potuto così trascorrere le giornate estive. Ma del parco adesso restano solo poche giostrino, ptincipalemte per bimbi più piccoli

Non si tratta di un caso isolato ma dell’ennesimo episodio di vandalismo che spesso si è verificato in città. Si denunciano casi simili alla gb futura dove delle giostre del playground sarebbero state vandalizzate, oppure quelle di piazza Gramsci che hanno subito la stessa sorte più volte. Senza dimenticare l’episodio del 22 gennaio, quando un gruppo di ragazzi tentò di incendiare le giostre della villa comunale.

Questi rai non solo costringono l’amministrazione a sostenere nuove spese perchè dovrà sostituire o ripararle le attrezzature danneggiate ma rischiano anche di far sì che quelle aree da luoghi di svago diventino zone di degrado. La cittadinanza chiede dunque maggiori controlli e l’identificazione dei responsabili per evitare che tutte queste aree vengano prima vandalizzate e poi abbandonate.