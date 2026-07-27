Terminati i festeggiamenti per Sant’Anna a Giugliano. Sono durati all’incirca una settimana e sono culminati con una processione con il carro e la statua della santa per le via della città. Per tutta la settimana che ha preceduto domenica 26 luglio, nei pressi della chiesa di Via Sant’Anna si sono tenuti eventi comunitari che hanno coinvolto, non solo i fedeli ma un intero quartiere.

Giugliano, terminati i festeggiamenti in onore di Sant’Anna

Presenti anche eventi musicali come quello di mercoledì 22 luglio “Go Sister, dal gospel alla dance”, quello del 23 luglio organizzato dalla “Paranza di zia Teres” che ha suonato musica tradizionale con nacchere e tammorre e quello del 24 luglio “Il Canto del Sud”. Infine nella giornata di domenica 26 luglio festeggiamenti sono partiti con la celebrazione delle Sante Messe, la benedizione dei fedeli, un ultimo appuntamento musicale da “La Compagnia Suon e Passion” e una processione che ha coinvolto numerosi fedeli.