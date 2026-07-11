L’ASD Atletico Calvizzano ospita il Fish Island FC di Londra: una serata di sport, amicizia e fratellanza internazionale

Una semplice partita di calcio si è trasformata in un autentico momento di condivisione e fratellanza internazionale. L’ASD Atletico Calvizzano ha avuto il piacere di ospitare il Fish Island FC, formazione proveniente da Londra, per un’amichevole che ha celebrato i valori più autentici dello sport.

L’incontro, disputato presso il Campo Sportivo “Il Nuovo Grillo” di Marano di Napoli, è stato molto più di una sfida sul terreno di gioco: è stata l’occasione per consolidare un rapporto di amicizia tra due realtà sportive accomunate dalla stessa passione per il calcio e dal desiderio di promuovere valori come il rispetto, la lealtà, l’inclusione e la solidarietà.

La società Atletico Calvizzano ha accolto con entusiasmo la delegazione inglese, dando vita a una giornata caratterizzata da grande sportività e da un clima di reciproca stima. Al termine della gara, dirigenti, staff tecnici e calciatori hanno condiviso momenti di convivialità, confermando la volontà di costruire un legame destinato a durare nel tempo.

«Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di unione tra popoli e culture diverse. Questa giornata dimostra che il calcio può abbattere ogni barriera e creare amicizie autentiche che vanno ben oltre il risultato finale», dichiara il Presidente Giovanni Del Prete dell’ASD Atletico Calvizzano.

La società desidera ringraziare il Fish Island FC per aver scelto di condividere questa esperienza in Italia, tutti i volontari, i tifosi e le persone che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento.

L’auspicio è che questo sia soltanto il primo capitolo di una collaborazione internazionale capace di rafforzarsi negli anni attraverso nuovi incontri, dentro e fuori dal campo.