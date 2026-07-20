Calvizzano, San Giacomo Apostolo: sabato la simulazione dell’incendio del campanile in diretta su TeleclubItalia

Il Comune di Calvizzano, appartenente alla Città Metropolitana di Napoli, è lieto di annunciare il ricco programma civile e religioso per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Giacomo Apostolo. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Luciano Borrelli, dall’Assessore agli eventi Arianna Ferrillo e dal parroco Don Ciro Tufo, animerà il territorio dal 24 al 26 luglio.
Le celebrazioni prenderanno il via la sera di venerdì 24 luglio con un appuntamento musicale d’eccezione: alle ore 22.00, la splendida cornice di Villa Calvisia ospiterà il concerto di Gianluca Capozzi. L’ingresso all’evento musicale sarà riservato esclusivamente a coloro che avranno effettuato la prenotazione.
La giornata di sabato 25 luglio sarà interamente dedicata al cuore della tradizione religiosa e folkloristica. I momenti solenni inizieranno alle ore 19.30 con la solenne processione di San Giacomo, successivamente, alle ore 21.30, la cittadinanza potrà assistere alla spettacolare e suggestiva simulazione dell’incendio del campanile, uno dei momenti più attesi dei festeggiamenti, che sarà accompagnato dalle note della banda musicale e trasmesso in diretta dall’emittente Teleclubitalia canale 77 con la conduzione di Francesco Mennillo.
I festeggiamenti si concluderanno domenica 26 luglio a partire dalle ore 20.00 con la celebrazione della Santa Messa presso il Villaggio di Dio, cerimonia durante la quale si terrà anche la chiusura ufficiale del Villaggio e la proclamazione della squadra vincitrice. L’Amministrazione comunale e la Parrocchia invitano tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questi tre giorni di festa, volti a riscoprire il senso di comunità e la devozione al patrono San Giacomo Apostolo.