Dovrà rispondere di omissione di soccorso e lesioni colpose stradali il 37enne che, nella serata di ieri, lunedì 4 agosto, ha investito una donna di 56 anni di origini ucraine e si è allontanato senza prestarle aiuto. L’incidente è avvenuto in vico Palumbo, a San Felice a Cancello, nel Casertano.

San Felice a Cancello, investe donna e fugge: 37enne identificato e denunciato dai Carabinieri

L’uomo, alla guida di una Jeep Compass, dopo l’impatto è sceso brevemente dall’auto ma, vedendo la donna a terra, è risalito in macchina ed è fuggito. La vittima, soccorsa dai sanitari del 118 allertati da alcuni passanti, è stata trasportata all’ospedale civile di Caserta, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte sul posto. I Carabinieri della Stazione di Cancello sono riusciti rapidamente a risalire all’identità del conducente, che poco dopo si è presentato spontaneamente in caserma, rendendosi conto di non avere via di scampo.