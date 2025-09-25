Un grave incidente si è verificato alle prime luci dell’alba nella zona sud di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. A perdere la vita un 62enne, un ciclista amatoriale originario di Pomigliano d’Arco di 62 anni.

San Felice a Cancello, finisce sotto un furgone per schivare un cinghiale: muore 62enne

Dalle prime ricostruzioni, riportate da Edizione Caserta, sembra che l’uomo stesse percorrendo in bici il tratto compreso tra la frazione Cancello e l’inizio di Polvica, nei pressi di un distributore di carburante, quando un cinghiale gli avrebbe attraversato improvvisamente la strada. Nel tentativo di schivare l’animale, il ciclista avrebbe sterzato, finendo però per essere travolto da un furgone che sopraggiungeva in quel momento.

La strada di via Polvica è stata subito chiusa al traffico dalle forze dell’ordine. Non è la prima volta che in quel tratto si registrano incidenti provocati dall’invasione della carreggiata da parte dei cinghiali. Questa volta, purtroppo, è risultato fatale.