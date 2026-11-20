Prestiti a persone in difficoltà economica, con interessi mensili che secondo gli inquirenti arrivavano fino al 50%. Chi non riusciva a pagare avrebbe subito minacce e pressioni, fino a essere costretto a consegnare beni personali o impegnare i propri gioielli. È il quadro di un’indagine della Procura di Napoli Nord che ha portato all’arresto di un 61enne residente a San Cipriano d’Aversa, nel Casertano, gravemente indiziato di usura, estorsione e detenzione abusiva di munizioni.

Prestiti a strozzo a San Cipriano d’Aversa, interessi mensili dal 30 al 50%

I Carabinieri della stazione di Casal di Principe hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord. Secondo la ricostruzione investigativa, il 61enne avrebbe approfittato delle difficoltà finanziarie di più persone, concedendo denaro a condizioni particolarmente onerose, con interessi mensili compresi tra il 30% e il 50%. Un sistema che avrebbe aggravato progressivamente i debiti. Quando le vittime non riuscivano a rispettare le scadenze, l’indagato avrebbe fatto ricorso a minacce e intimidazioni per ottenere la restituzione delle somme richieste.

Auto, cellulari e persino i gioielli dei parenti defunti

Le pressioni, stando a quanto emerso dall’inchiesta, non si sarebbero fermate al denaro: in alcuni casi le persone indebitate avrebbero dovuto consegnare automobili e telefoni cellulari come garanzia. Alcune presunte vittime, ormai senza risorse economiche, sarebbero arrivate a rivolgersi a compro oro e banchi dei pegni, impegnando anche gioielli di famiglia appartenuti a parenti defunti, nel tentativo di far fronte alle pretese di pagamento.

Sequestrati 27.695 euro e 40 cartucce

Gli investigatori hanno svolto accertamenti attraverso osservazioni, dichiarazioni testimoniali, verifiche bancarie e postali e analisi di dispositivi elettronici. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 21.770 euro in contanti, titoli ed effetti postali intestati a terzi e 40 cartucce per arma da fuoco che sarebbero state detenute illegalmente. Ulteriori controlli hanno consentito di recuperare altri 5.925 euro, portando il denaro sequestrato complessivamente a 27.695 euro.

Indagini della Procura di Napoli Nord

La misura cautelare è stata adottata nella fase delle indagini preliminari: le condotte contestate al 61enne dovranno essere verificate nel prosieguo del procedimento e resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Il tema dei prestiti a strozzo è già emerso in altre indagini nel territorio campano. Teleclubitalia ha raccontato, in una vicenda distinta, l’inchiesta sull’usura ai Quartieri Spagnoli di Napoli con tre arresti.