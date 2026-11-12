In Gazzetta il nuovo Decreto Campi Flegrei: un miliardo di euro per sicurezza e ricostruzione

Il nuovo Decreto Campi Flegrei diventa operativo. Dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri dello scorso 13 ottobre, il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre, aprendo così una nuova fase nella gestione dell’emergenza bradisismica, con un programma di interventi destinato a rafforzare la sicurezza del territorio e a sostenere cittadini, famiglie e attività economiche che stanno affrontando le conseguenze del fenomeno.

Il piano prevede uno stanziamento complessivo di un miliardo di euro nell’arco di dieci anni, dal 2027 al 2036. Le risorse saranno ripartite in due distinti capitoli: 500 milioni destinati al patrimonio edilizio privato e altrettanti per la riqualificazione degli edifici pubblici, delle infrastrutture e dei servizi essenziali. La programmazione prevede una disponibilità annuale di 100 milioni di euro. Non si tratta, però, di finanziamenti immediatamente richiedibili: per l’effettiva assegnazione saranno necessari programmi operativi e specifiche procedure.

Fico alla guida della struttura commissariale

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, assume il ruolo di Commissario straordinario per i Campi Flegrei fino al 31 dicembre 2036. La struttura avrà il compito di coordinare le attività di riparazione degli immobili danneggiati, la prevenzione del rischio sismico, il sostegno alla popolazione e il ripristino delle infrastrutture.

Fino a 30mila euro per le abitazioni danneggiate

Il decreto prevede contributi fino a 30mila euro per gli interventi di pronto ripristino degli immobili che presentano danni lievi e possono tornare agibili attraverso lavori di riparazione localizzati. Sono previsti aiuti anche per le parti comuni degli edifici, secondo i requisiti stabiliti dalla normativa.

Per accedere ai contributi occorrerà rispettare precise condizioni, tra cui la presenza di un provvedimento di sgombero e una relazione tecnica asseverata che certifichi la tipologia dei danni. Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2026. Una volta ottenuta l’autorizzazione, i lavori dovranno iniziare entro 30 giorni e concludersi entro 120, con una possibile proroga di ulteriori 60 giorni.

Sanatorie edilizie: procedure più rapide

Tra i nodi affrontati dal provvedimento c’è anche quello delle irregolarità urbanistiche, che in diversi casi rappresentano un ostacolo all’accesso ai finanziamenti. Per alcune procedure di sanatoria sono previsti tempi di definizione di 60 giorni, mentre per le domande di condono pendenti che rientrano nelle disposizioni del decreto viene indicata una corsia prioritaria con un termine di 90 giorni. La regolarizzazione potrà essere richiesta, nei casi consentiti, anche contestualmente alla domanda di contributo. Non viene introdotto, tuttavia, un condono generalizzato: resteranno necessari i requisiti previsti dalla legislazione vigente e il rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici.

Delocalizzazione volontaria, possibile acquistare una nuova casa

Il decreto introduce anche la possibilità di scegliere una soluzione abitativa alternativa. In presenza dei requisiti previsti, i proprietari potranno utilizzare il contributo riconosciuto per la riparazione e la riqualificazione dell’immobile per acquistare un’altra abitazione oppure un terreno sul quale realizzare una nuova costruzione, purché situato fuori dalle aree individuate come esposte ai rischi contemplati dalla normativa. La delocalizzazione sarà volontaria e alternativa alla ristrutturazione dell’edificio originario. Per gli immobili con più proprietari sarà necessario il coinvolgimento congiunto degli aventi diritto.

Sospensione mutui, tasse e proroga degli affitti

Sul fronte economico sono previste misure a sostegno dei soggetti che possiedono i requisiti stabiliti dal decreto. Alcuni versamenti fiscali e contributivi in scadenza tra il 31 luglio e il 30 novembre 2026 potranno essere sospesi, con successivo pagamento entro il 10 dicembre 2026 senza sanzioni e interessi, secondo le condizioni previste. Per i mutui relativi alle abitazioni principali sgomberate e per determinati finanziamenti delle attività economiche interessate è inoltre contemplata la sospensione delle rate fino al 31 dicembre 2027.

Un’altra misura riguarda gli affitti: per alcune tipologie di contratti di locazione in scadenza tra il 1° ottobre 2026 e il 30 ottobre 2027 è prevista una proroga di due anni. La disposizione interessa gli inquilini con reddito imponibile inferiore a 28mila euro, nel rispetto delle condizioni e delle eccezioni indicate dalla legge.

Oltre 30 milioni per via Coste d’Agnano

Tra gli interventi che interessano direttamente il territorio puteolano figura quello relativo agli edifici di edilizia residenziale pubblica di via Coste d’Agnano Solfatara, per i quali sono stati disposti provvedimenti di sgombero. Il decreto autorizza uno stanziamento complessivo di 30 milioni e 78mila euro per la delocalizzazione degli alloggi in aree non esposte al rischio bradisismico. Le somme saranno distribuite su tre annualità: 10 milioni nel 2027, altri 10 milioni nel 2028 e 10 milioni e 78mila euro nel 2029. Il programma prevede la realizzazione di nuove soluzioni abitative e la demolizione dei fabbricati esistenti.

Scuole, infrastrutture e luoghi di culto

Il programma di sicurezza non riguarda soltanto le abitazioni private. Sono previsti interventi anche su scuole, università, strutture pubbliche, edifici destinati ai servizi essenziali e infrastrutture strategiche per il territorio. Un capitolo specifico riguarda inoltre le chiese e gli edifici di culto danneggiati, con 10 milioni di euro complessivi: 5 milioni per il 2027 e altrettanti per il 2028