GIUGLIANO. E’ stato in visita allo Chalet del centro il leader della Lega Matteo Salvini. Questo pomeriggio il segretario della Lega ha fatto tappa a Giugliano per la sua campagna elettorale. Qui ha voluto incontrare i titolari dello Chalet del centro per esprimere solidarietà per l’attentato subito.

Dopo un brevissimo discorso sul palco, dove è stato contestato da attivisti di Potere al popolo e della Terra dei fuochi, è entrato nel bar ristorante e ha parlato con i proprietari dello Chalet. Al termine, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha parlato di Terra dei fuochi, della necessità di “più termovalorizzatori in tutta Italia, non solo in Campania, ma anche a Roma, in Sicilia”.

Poi sul reddito di cittadinanza ha spiegato la posizione della Lega: “Lasciarlo solo a chi ne ha veramente bisogno e toglierlo a chi rifiuta anche la prima offerta di lavoro”. All’esterno alcuni manifestanti hanno esposto degli striscioni con scritto: “La senti la puzza? Non sono i napoletani, è la Terra dei fuochi”.