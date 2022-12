Con la firma sul decreto sindacale, avvenuta stamattina, il primo cittadino di Giugliano Nicola Pirozzi ha ufficialmente azzerato la Giunta comunale: “Un passo necessario per avviare una nuova fase di confronto con tutte le componenti del consiglio per rilanciare l’azione amministrativa”.

Giugliano, il sindaco Pirozzi azzera la Giunta

La decisione è stata comunicata agli assessori e diverrà esecutiva da domani. Il sindaco Pirozzi ha, contestualmente, allontanato l’ipotesi commissariamento per la possibile mancata approvazione del Piano Urbanistico Comunale: “Appena ho ricevuto notizia che il Consiglio Regionale ne prorogherà la scadenza di un anno, ho scelto di rinviare la decisione su questo importante documento affinché si possa proseguire l’analisi e continuare a garantire la partecipazione a tutti coloro che intendono apportare il proprio contributo”.

Si apre dunque una nuova fase politica in città, con il Sindaco che ha già messo in calendario incontri con tutti i gruppi consiliari per identificare una nuova maggioranza e proseguire il lavoro: “Approveremo il PUC e continueremo sulla strada tracciata, intanto – conclude – ringrazio vivamente tutti coloro che hanno contribuito col ruolo di assessore al bene della città, e farò di tutto per dare a Giugliano una nuova Giunta che possa portarne avanti i progetti e idearne di nuovi”.