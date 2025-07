Violenza inaudita in pieno giorno a Salerno, sotto gli occhi attoniti di decine di passanti. Una donna è stata brutalmente aggredita nel pomeriggio di ieri, martedì 29 luglio, in piazzetta Monsignor Bolognini, nel cuore del quartiere Carmine. La scena si è consumata nei pressi del Santuario della Madonna del Carmine e a pochi metri dal supermercato Sole365, in un’area molto frequentata, anche da famiglie e bambini.

Salerno, violenta aggressione in strada: donna picchiata e trascinata per i capelli davanti ai passanti

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un violento litigio tra un uomo e una donna, forse la compagna, entrambi stranieri. Le motivazioni dell’aggressione sono ancora da chiarire. Quel che è certo è che l’uomo, in preda alla furia, ha prima insultato e minacciato la giovane, poi l’ha colpita con una maglietta arrotolata, l’ha strattonata e spintonata fino a farla cadere a terra. Successivamente, l’ha afferrata per i capelli, trascinandola lungo il marciapiede e continuando a colpirla con calci e pugni.

Terrorizzati e inorriditi, i presenti hanno ripreso la scena con i telefoni cellulari. Il video è finito rapidamente sui social, dove è diventato virale, suscitando rabbia e indignazione. Le immagini mostrano una violenza cieca e prolungata, interrotta solo grazie all’intervento di alcuni cittadini che, con coraggio, sono riusciti a fermare l’aggressore.

Immediatamente dopo l’aggressione, i passanti hanno prestato soccorso alla donna, visibilmente scossa e dolorante. Al momento non si conoscono le sue condizioni, né se abbia riportato ferite gravi. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare l’uomo.