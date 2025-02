Sono tre gli indagati per la morte di Domenico Campanile, il ciclista 49enne travolto dalle ecoballe cadute da un tir lo scorso sabato a Salerno.

Salerno, tir perde carico e uccide ciclista: tre indagati per la morte di Domenico

Le persone sotto inchiesta sono l’autista del mezzo pesante, il titolare dell’azienda che ha commissionato il trasporto e il responsabile della ditta di trasporti. L’autista è accusato di omicidio stradale e lesioni, mentre per gli altri due l’accusa è di cooperazione in omicidio colposo.

L’autopsia sul corpo di Campanile, originario di Casagiove (Caserta), è stata effettuata ieri, giovedì 6 gennaio, e aiuterà gli inquirenti a chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile di Salerno sotto il coordinamento della Procura.

L’incidente è avvenuto sabato 1° febbraio in via Fra’ Generoso, nei pressi dell’incrocio con la strada che conduce al Castello Arechi. Il tir che trasportava le ecoballe ha perso il carico, travolgendo un gruppo di ciclisti che viaggiava nella corsia opposta. Purtroppo, Campanile è deceduto sul colpo, mentre un altro ciclista è rimasto gravemente ferito ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.