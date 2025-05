Ennesima tragedia sul lavoro. A perdere la vita questa volta un autotrasportatore di 59 anni residente a Fisciano (Salerno). L’incidente è avvenuto nella zona industriale di Fiano Romano, a nord di Roma.

Ennesimo incidente sul lavoro, 59enne campano muore schiacciato da pedana di un tir

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, dipendente di una ditta con sede a Castel San Giorgio (Salerno), è rimasto schiacciato da una pedana del tir durante le operazioni di scarico merci. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, per il lavoratore non c’è stato nulla da fare: è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.

A dare l’allarme sono stati alcuni colleghi presenti sul posto, che hanno contattato il numero di emergenza 112 intorno alle 10 del mattino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Monterotondo, il magistrato di turno del tribunale di Rieti e gli ispettori del lavoro della Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) della ASL Roma 4.

La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Rieti, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. L’autopsia servirà a per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.