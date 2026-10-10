Salerno, tir carico d’uva si ribalta e prende fuoco sull’A2: morto il conducente

Tragedia oggi in autostrada. Un incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 ottobre, lungo l’A2 del Mediterraneo, nel territorio di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno. Un tir che trasportava uva si sarebbe ribaltato e la cabina del mezzo pesante avrebbe preso fuoco. Non ci sarebbe stato nulla da fare per il conducente, che ha perso la vita.

Salerno, tir carico d’uva si ribalta e prende fuoco: morto il conducente

Il tragico incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo di Sicignano Nord. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale e il personale Anas per le operazioni di soccorso e la gestione della viabilità.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. La carreggiata in direzione nord è stata temporaneamente chiusa, con uscita obbligatoria a Petina e rientro in autostrada a Campagna. Si registrano forti rallentamenti. Restano da accertare le cause dell’incidente.