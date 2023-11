Distrugge i parabrezza delle auto parcheggiate per rubare oggetti all’interno e poi scappa alla vista dei carabinieri; precipita da un’altezza di sette metri e finisce in coma. È successo a Salerno, nel parcheggio tra via Raffaele Cavallo e via Salvatore Calenda. La vittima è un uomo di mezza età in fase di identificazione.

Salerno, ladro sorpreso a danneggiare le auto: precipita da sette metri e finisce in coma

L’uomo si trova ricoverato in Terapia Intensiva all’ospedale “Ruggi”. Secondo una prima ricostruzione, è stato sorpreso a infrangere i finestrini di alcune vetture in sosta, probabilmente nel tentativo di rubare oggetti presenti negli abitacoli. Poi, alla vista dei militari dell’Arma, sarebbe scappato.

Nel tentativo di fuga, però, la vittima si è lanciata nel vuoto da un’altezza di circa sette metri. Nell’impatto è rimasto ferito gravemente ed è attualmente in coma.

I Carabinieri della Compagnia di Salerno, diretti dal Maggiore Antonio Corvino, hanno soccorso l’uomo insieme ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Non aveva con sé i documenti e dunque toccherà ai militari dell’Arma risalire alla sua identità e indagare su quanto accaduto nel parcheggio.