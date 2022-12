Derubata e picchiata selvaggiamente dai ladri entrati in casa. Una donna di Salerno è finita in ospedale con diverse contusioni e frattura del setto nasale.

Sorprende ladri in casa e viene aggredita: calci e pugni a un’insegnante

L’episodio è avvenuto nell’abitazione della vittima, in zona Casa Manzo. Stando ad una ricostruzione tre malviventi, approfittando della sua assenza, si sono intrufolati in casa con l’intenzione di svaligiare.

La vittima, un’insegnante, è rincasata prima del previsto e ha sorpreso i tre nella sua abitazione: loro, invece di darsi alla fuga, hanno aggredito l’insegnante, colpendola con calci e pugni e poi, con il bottino tra le mani, si sono dati alla fuga.

La donna è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118, accorsi sul posto, per le ferite riportate. I medici le hanno diagnosticato diverse contusioni e la rottura del setto nasale. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e hanno avviato le indagini per individuare i tre malviventi. Nelle prossime ore potrebbero essere acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.