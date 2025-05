Un uomo di 43 anni, originario di Nola e con precedenti penali, è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Nola, entra con la forza in casa dell’ex e la prende a calci e pugni davanti ai figli: arrestato 43enne

Gli agenti del commissariato locale sono intervenuti a seguito di una segnalazione per lite familiare. Giunti rapidamente sul posto, sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione. La vittima ha riferito che il suo ex convivente si era introdotto con la forza nella sua abitazione, scavalcando il balcone e rompendo il vetro di una finestra. Nell’appartamento, oltre alla donna, erano presenti anche la madre e le figlie minori.

L’uomo, una volta all’interno, avrebbe aggredito l’ex compagna con calci e pugni prima di allontanarsi. Grazie alle immediate ricerche, i poliziotti sono riusciti a rintracciare e bloccare l’aggressore, procedendo al suo arresto. Proseguono le indagini per accertare ulteriori responsabilità e garantire tutela alla vittima e ai familiari coinvolti.