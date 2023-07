Ennesimo incidente domestico in Campania. Questa mattina una casalinga è precipitata dal sesto piano mentre sistemava una zanzariera. La donna è morta sul colpo.

Incidente a Salerno, precipita dal sesto piano: casalinga morta sul colpo

Secondo quanto spiega Il Mattino, a perdere la vita è W.E., classe 1941. La vittima stava svolgendo alcune faccende domestiche – probabilmente era impegnata a installare una zanzariera – quando avrebbe perso l’equilibrio precipitando dalla finestra della sua abitazione.

Il corpo si è schiantato al suolo dopo un volo di diversi metri. Immediatamente i passanti hanno allertato i soccorsi ma per la casalinga non c’era più niente da fare. Presenti anche le volanti della Squadra Mobile guidati da Gianni Di Palma e i vigili del fuoco per le operazioni di recupero del corpo.

Le indagini

Sgomento e incredulità i residenti e i commercianti del quartiere centrale della città di Salerno dove la donna era molto conosciuta insieme al figlio, Maurizio (volto noto dell’imprenditoria locale), e al marito. Gli investigatori escludono la pista del gesto volontario. L’anziana sarebbe deceduta per un incidente domestico.