Salerno, con l’auto sfonda il muro del ristorante e piomba all’interno: una donna ferita

Attimi di terrore si sono vissuti ieri, domenica 5 ottobre, a Salerno, dove un’automobile è finita contro il muro di un ristorante, abbattendolo e piombando all’interno del locale. Nell’impatto una donna è rimasta ferita. L’episodio si è verificato durante l’ora di pranzo al ristorante Compagnia del Concord nel quartiere Fuorni. Secondo le prime informazioni, un uomo alla guida di una Smart di 45 anni avrebbe sfondato la parete del locale dopo aver sostato per alcuni minuti all’esterno, come se stesse preparando la manovra. Le cause del gesto sono ancora in corso di accertamento.

L’uomo bloccato subito dopo

Le forze dell’ordine erano già state avvisate della presenza sospetta dell’uomo poco prima dell’incidente. Dopo lo schianto, l’automobilista è stato immediatamente bloccato e condotto in caserma per essere sottoposto agli accertamenti del caso. La donna ferita è stata soccorsa dal personale sanitario e trasferita in ospedale; al momento non sono note le sue condizioni.

Il movente

La squadra mobile e l’ufficio prevenzione generale della Questura di Salerno lo hanno arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio e denunciato per lesioni, danneggiamento, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Sul posto sono intervenuti subito i poliziotti della locale Questura. Sembra che l’intento dell’uomo fosse quello di aggredire il padre dell’ex compagna che lavorava nel locale. Dopo aver tentato di ferirlo con una palla chiodata, una volta disarmato da un cliente, è tornato con l’auto ed è piombato a folle velocità nel locale.