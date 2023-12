Ha afferrato un coltello da cucina, al culmine di una lite, e lo ha usato per colpire il padre. L’uomo, 43 anni, è in gravi condizioni e si trova al momento ricoverato all’ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra, nel Salernitano.

Salerno, accoltella il padre al culmine di una lite e lo accoltella: fermato 15enne

L’episodio si è verificato a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno. L’autore del gesto, un ragazzo di 15 anni, è stato fermato dai Carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scaturita a seguito di una discussione per futili motivi, alla presenza di altri familiari. Il padre, in gravi condizioni, è arrivato al nosocomio a bordo di un’ambulanza che lo ha subito soccorso. Il ragazzo è stato condotto in una struttura protetta a disposizione del Tribunale per i Minorenni di Salerno.