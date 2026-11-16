Giorgia Meloni a Napoli per la control room sulla Terra dei Fuochi: “Ora un futuro diverso”

La premier Giorgia Meloni è arrivata a Napoli per fare visita al Comando unità forestali ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, in particolare alla control room interforze che monitora i siti della Terra dei Fuochi. La presidente del Consiglio è stata accolta nella struttura di piazza Duca degli Abruzzi dai vertici delle forze dell’ordine, dal sindaco Gaetano Manfredi e dal prefetto Michele Di Bari. L’incontro, strettamente riservato, era previsto per le 15.

Giorgia Meloni arrivata a Napoli: non parlerà alla stampa

Nell’occasione si è registrata anche la presenza del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida e dell’assessora regionale con delega all’Ambiente, Claudia Pecoraro. A margine, la premier ha rilasciato brevi dichiarazioni mentre andava via, in particolare sull’operato dell’Esecutivo contro la Terra dei Fuochi.

“Dobbiamo essere fieri di essere stati un governo che su questo ha seriamente messo la testa e la faccia per dare un futuro diverso a questo territorio” ha dichiarato la premier. Sulla control room si è detta “soddisfatta di quello che ho visto”. In particolare, della cabina interforze che si occupa di prevenzione e monitoraggio “i risultati dispiegano oggi tutto il loro potenziale”, ha aggiunto.

L’impatto delle misure adottate sarebbe visibile per la numero uno di Chigi “nell’aumento molto significativo delle persone che vengono denunciate ed arrestate e poi le pene accessorie per il reato di sversamento illegale rifiuti e c’è un lavoro di bonifica che il governo ha portato avanti anche con investimenti molto importanti”.

A gennaio 2027 la scadenza per l’attuazione delle misure richieste dalla sentenza CEDU

Nella sentenza del 30 gennaio 2025 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato lo Stato italiano per non aver tutelato la salute e la vita dei cittadini nei circa 90 comuni tra le province di Napoli e Caserta, che definiscono il perimetro della Terra dei Fuochi.

Il verdetto ha concesso all’Italia due anni per attuare una serie di misure: strutturare una strategia globale di contrasto al fenomeno, costruire un meccanismo di monitoraggio indipendente e creare una piattaforma informativa pubblica per raccogliere tutti i dati e le informazioni rilevanti. Circa un mese dopo la sentenza, proprio il governo Meloni nominò come commissario unico il generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà. A breve, con l’anno nuovo, si tireranno le somme di quanto fatto.