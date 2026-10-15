Napoli riabbraccia la regina delle telenovelas: Grecia Colmenares torna in città l’8 dicembre

Al Teatro Troisi un appuntamento esclusivo con una delle attrici più amate della televisione internazionale. Conferenza e incontro con i fan, con Orabona Plus sponsor ufficiale dell’evento. NAPOLI – Un ritorno atteso, un volto che ha fatto sognare intere generazioni e un incontro destinato a regalare emozioni indimenticabili. Napoli si prepara ad accogliere nuovamente Grecia Colmenares, l’intramontabile regina delle telenovelas, protagonista di alcune delle più celebri e amate produzioni televisive che hanno conquistato il pubblico italiano e internazionale. L’appuntamento è fissato per martedì 8 dicembre alle ore 15:30, nella prestigiosa cornice del Teatro Troisi, in Via Giacomo Leopardi 192, a Napoli, dove si terranno una conferenza e uno speciale incontro con i fan, pensati per celebrare il percorso artistico dell’attrice e il profondo legame che continua a unirla al suo pubblico. Grecia Colmenares rappresenta un’autentica icona della storia delle telenovelas. Con il suo talento, la sua eleganza e la sua straordinaria capacità interpretativa, ha saputo conquistare il cuore di milioni di spettatori, diventando un volto simbolo di un genere televisivo che ha segnato un’epoca e che continua a suscitare entusiasmo, ricordi e autentiche emozioni. Il suo ritorno a Napoli assume un significato particolare in una città da sempre sensibile alle grandi storie, ai personaggi carismatici e agli appuntamenti capaci di creare un rapporto diretto tra artisti e pubblico. L’evento offrirà ai presenti l’opportunità di incontrare da vicino una protagonista assoluta dello spettacolo internazionale, ripercorrendone la carriera e rivivendo i momenti più significativi di un successo che ha attraversato generazioni. A sostenere ufficialmente l’iniziativa sarà Orabona Plus, sponsor ufficiale dell’evento, il cui contributo accompagna un appuntamento dedicato allo spettacolo, all’intrattenimento e alla valorizzazione di una figura artistica che continua a occupare un posto speciale nell’immaginario collettivo. La presenza di Orabona Plus sottolinea l’importanza di sostenere iniziative capaci di creare occasioni di incontro, partecipazione e condivisione, valorizzando al contempo il territorio e la sua vocazione a ospitare eventi di richiamo. La conferenza e l’incontro con i fan si preannunciano come un momento di grande partecipazione emotiva, nel quale ricordi, aneddoti e testimonianze di affetto faranno da filo conduttore a un pomeriggio speciale. Un’occasione per rendere omaggio a un’artista che, attraverso personaggi indimenticabili e interpretazioni entrate nella memoria collettiva, ha saputo costruire un rapporto autentico e duraturo con il pubblico. L’8 dicembre Napoli si prepara dunque a riabbracciare Grecia Colmenares, celebrando non soltanto una grande protagonista delle telenovelas, ma anche il fascino intramontabile di quelle storie capaci di unire generazioni diverse attraverso la forza delle emozioni. Un appuntamento che promette di trasformare il Teatro Troisi in un luogo di incontro tra spettacolo, ricordi e passione, con il sostegno di Orabona Plus, sponsor ufficiale di un evento dedicato a una vera leggenda della televisione.

INFORMAZIONI SULL’EVENTO • Evento: Grecia Colmenares conferenza/incontro con i fans a Napoli • Data: 8 Dicembre 2026 • Orario: 15:30 • Luogo: Teatro Troisi • Indirizzo: Via Giacomo Leopardi 192, Napoli • Programma: Conferenza ed incontro con i fans • Sponsor Ufficiale: Orabona Plus • Info e prenotazioni: Telefono e Whatsapp: +393661761463 email: [email protected]