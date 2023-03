NAPOLI. Sabato di terrore nella zona degli Chalet a Napoli. Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella serata di ieri sul lungomare partenopeo. Ferito un 19enne ritenuto legato a clan di camorra.

Stando a quanto riporta l’Ansa, la vittima è giunta al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, gravemente ferito da due colpi d’arma da fuoco. I fatti poco prima dell’una.

Spari sul lungomare a Napoli

I colpi sarebbero stati esplosi da due persone mentre si trovava in auto a Mergellina. La vittima è ritenuta legata a un clan di camorra del quartiere Pianura. Il 19enne pare fosse seduto in auto davanti agli chalet di Mergellina quando almeno due persone hanno sparato i colpi di pistola. Il 19enne è stato raggiunto all’addome e alla zona cervicale. Trasportato in ospedale è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Il giovane ha precedenti ed è residente a Pianura, dove qualche giorno fa si è registrato un omicidio ed è quartiere ritenuto dagli inquirenti una “zona calda”.

Il 19enne è ricoverato in terapia intensiva in pericolo di vita. L’agguato è scattato poco prima dell’una, un orario in cui la zona di Mergellina, degli chalet e dell’intero lungomare di sabato sera soprattutto è densamente frequentata. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile della Questura di Napoli.

La vittima pare sia la stessa che lo scorso agosto scampò a un altro agguato dove rimase ferito a una gamba e a un piede.