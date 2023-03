A distanza di poche ore dall’omicidio avvenuto ieri a Ponticelli, le strade di Napoli si macchiano ancora di sangue. Pochi minuti fa, a Pianura, in via Pallucci angolo via Torricelli, un uomo è stato ucciso in strada.

Agguato a Napoli, uomo ammazzato in strada in pieno giorno

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. La vittima risponde al nome di Antonio Esposito, 48 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato ucciso a colpi di pistola. I killer dopo essere entrati in azione sono fuggiti via facendo perdere ogni traccia.

L’agguato è avvenuto a poche ore di distanza dall’omicidio di Pasquale Manna, il 58enne ucciso a colpi di pistola nel pomeriggio di ieri in via Ravioncello nel quartiere di Ponticelli. In entrambi i casi appare chiara la matrice camorristica tra i due delitti, sebbene non sia collegati tra di loro. Da tempo anche nell’area ovest del capoluogo è in corso tra i clan una faida sanguinosa che va avanti da mesi per il controllo delle attività illecite.