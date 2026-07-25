Un tentativo di furto ai danni dell’istituto scolastico Cimarosa è stato sventato nella notte ad Aversa grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa hanno arrestato in flagranza un 27enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti contro il patrimonio e già arrestato in passato per furti analoghi commessi in istituti scolastici.

Aversa, tentato furto alla scuola Cimarosa: arrestato 27enne

L’episodio si è verificato intorno all’1:30 in via Paolo Riverso. Durante un servizio di controllo del territorio intensificato nelle ore notturne, una pattuglia della Squadra Volante ha notato movimenti sospetti all’interno dell’Istituto “D. Cimarosa”. Gli agenti sono entrati immediatamente nel cortile della scuola, sorprendendo il giovane mentre tentava di allontanarsi da una porta-finestra precedentemente forzata.

Alla vista dei poliziotti, il 27enne ha cercato di fuggire scavalcando la recinzione perimetrale dell’istituto, ma è stato inseguito e bloccato dopo un breve inseguimento a piedi.

La successiva perquisizione ha consentito di recuperare, all’interno dello zaino dell’uomo, diverse decine di euro in monete, sottratte poco prima da un distributore automatico di bevande situato ai piani superiori della scuola. Gli agenti hanno inoltre sequestrato diversi attrezzi da scasso, ritenuti utilizzati per compiere l’effrazione.

Gli accertamenti svolti presso il Commissariato di Aversa dalla Polizia Anticrimine, con il supporto della Polizia Scientifica e attraverso l’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’istituto, hanno permesso di ricostruire l’accaduto e confermare la responsabilità del giovane. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, il 27enne è stato trasferito presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.