Marcianise, banda della “spaccata” assalta l’Unicredit: in fuga con cassa automatica

È terminato con un clamoroso flop il raid messo a segno nella notte ai danni della filiale Unicredit di via Crescenzo Grillo, a Marcianise. Un gruppo di malviventi, entrato in azione intorno alle 3.30, ha preso di mira l’istituto di credito con un’incursione fulminea che ha causato pesanti danni ai locali, senza però fruttare alcun bottino.

Il commando, composto da più persone con il volto coperto, ha sfondato la vetrata d’ingresso per accedere rapidamente all’interno della banca. Una volta nei locali, i banditi hanno puntato su una cassa automatica, caricandola e portandola via nel giro di pochi minuti prima di allontanarsi.

La fuga, però, non ha prodotto il risultato sperato. Quando il dispositivo è stato successivamente aperto, al suo interno non c’era denaro. Un particolare che ha reso vano l’intero assalto, nonostante l’organizzazione e la rapidità con cui è stato eseguito il colpo.

Secondo i primi accertamenti, la banda avrebbe raggiunto la filiale utilizzando un’auto rubata, poi lasciata poco distante per favorire la fuga con un altro mezzo, una modalità già riscontrata in episodi analoghi.

L’allarme ha fatto convergere in pochi minuti i Carabinieri della Compagnia di Marcianise, che hanno transennato l’area e avviato le indagini. Gli investigatori stanno analizzando i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della banca e dagli impianti presenti lungo le strade cittadine, nella speranza di ricostruire gli spostamenti del gruppo e raccogliere elementi utili per risalire agli autori del raid.