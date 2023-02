E’ stato uno dei momenti più discussi di questo Festival di Sanremo e sicuramente della serata finale. Il bacio che Rosa Chemical ha dato a Fedez ieri sera durante la sua esibizione simulando un atto sessuale.

Sul palco, dopo la performance di Rosa Chemical, è salito appunto Fedez per parlare con la moglie Chiara Ferragni. Un video testimonia una sorta di battibecco tra i due che poi si allontanano dietro le quinte.

Fedez e Chiara Ferragni a Sanremo

Nel video che circola sui social sembra che l’influencer dica al marito: “Che cosa hai combinato?”. La discussione sarebbe poi continuata in privato. Ma sul palco lei, come si nota nel filmato, sorride e non sembra essere particolarmente nervosa.

Rosa Chemical, uno degli artisti in gara, durante la sua ultima esibizione, si è recato da Fedez che era seduto in prima fila nel pubblico e ha mimato un rapporto con lui, poi lo ha trascinato sul palco e infine lo ha baciato sulla bocca. “Questo è il Festival dell’amore”, si è giustificato Rosa Chemical davanti a un esterrefatto Amadeus.

Anche Chiara Ferragni, che ieri era nuovamente co-conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi, ha commentato stupita: “Sono senza parole”. “E’ meglio”, ha ribattuto Amadeus sorridendo prima di lanciare la pubblicità.