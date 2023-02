In questi giorni non si parla d’altro che del Festival di Sanremo. E prestando attenzione alla classifica delle prime due serate nonché degli ascolti su tutte le piattaforme, si vedrà che alcune delle canzoni che stanno riscuotendo maggior successo portano la firma dell’area nord di Napoli. Perché? Perché a scriverle è uno degli autori più in voga negli ultimi anni in Italia: Davide Petrella.

Canzoni di Davide Petrella a Sanremo

Ma quali sono i brani che portano la sua firma? Uno su tutti quello di Marco Mengoni dal titolo Due vite e poi Cenere di Lazza. Mengoni al momento è primo in classifica e ritenuto il papabile vincitore di questa edizione del Festival. Mentre Lazza è al 7 posto.

Ma chi è Davide Petrella? In arte Tropico, è un cantautore, compositore e paroliere italiano ed è proprio dell’area nord di Napoli, precisamente di Marano. Alcune delle recenti canzoni di successo sono proprio scritte da lui. Lo scorso anno, durante il Festival di Sanremo 2022, erano suoi i brani Ogni volta è così, O forse sei tu, Domenica e Miele di cui Petrella è co-autore.

Quest’anno Tropico sta riscuotendo successo con Mengoni e Lazza. Si sta ormai affermando come uno dei migliori autori e compositori sulla scena musicale italiana.