Precipita nel vano ascensore del Ministero degli Esteri in via Della Farnesina e muore. A perdere la vita un operaio – il secondo in meno di 24 ore a Roma.

Roma, precipita nel vano ascensore della Farnesina: morto sul colpo

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava svolgendo operazioni di manutenzione della cabina quando, per ragioni da accertare, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto del vano ascensore. Lo schianto al suolo è stato fatale.

Quando i soccoritori del 118 sono giunti sul luogo della tragedia, per l’operaio non c’era niente da fare. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e recuoperato il corpo senza vita della vittima.Successivamente sono sopraggiunti i carabinieri della locale Compagnia per i rilievi scientifici del caso. Toccherà a loro avviare le indagini sulle eventuali responsabilità della tragedia.

Il precedente

Si tratta del secondo operaio morto a Roma nel giro di 24 ore. Ieri a perdere la vita era stato in via Toscana Bernardino Passacantrilli, caduto da un’impalcatura e schiantatosi a terra dopo un volo di dieci metri