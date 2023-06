È di pochissimi minuti fa la notizia del ritrovamento di una bimba di un 1 anno morta in un’auto parcheggiata a pochi passi dall’asilo. I fatti sono accaduti a Roma, in zona Cecchignola.

Roma, bimba di un anno trovata morta in auto: forse dimenticata da un genitore

Secondo una primissima ricostruzione, la piccola non presenterebbe segni di violenza. La bimba sarebbe stata dimenticata da un adulto, il padre o la madre, all’intero della cittadella militare della Cecchignola. L’auto era in un parcheggio di fronte alla Direzione generale per il personale militare e nei pressi di un asilo.

L’ipotesi più attendibile è che sia stata dimentica in auto e sarebbe deceduta per il caldo. Come riporta Fanpage, alcuni passanti, quando l’hanno vista nell’auto, hanno provato a infrangere il vetro per salvarla, ma ormai era troppo tardi. Quando sono giunti i soccorsi sul posto la piccola di 1 anno era già morta. L’auto è stata sequestrata, il medico legale è atteso sul posto.