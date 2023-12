Siede sullo scranno più alto dell’assise di palazzo Baronale Rocco Ciccarelli. L’esponente della civica Villaricca a testa alta è stato eletto nel corso della prima seduta dell’era Gaudieri bis Presidente del consiglio comunale. Ciccarelli assicura il suo impegno come presidente super partes per garantire la maggioranza così come la minoranza consiliare.