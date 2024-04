Dall’area Nord di Napoli a Bruxelles. Anche Nicola Campanile, già sindaco di Villaricca negli anni ’90 ed ex candidato sindaco alle scorse amministrative, scende in campo in vista delle elezioni europee, in programma il 7 e l’8 giugno 2024. Il funzionario Inps e presidente di PER – le persone e la comunità ha firmato la sua candidatura come indipendente nella lista del Pd – circoscrizione Sud.

Nicola Campanile (PER) si candida con il Pd alle elezioni europee

“Di fronte a un appuntamento così importante, e all’affetto di tanti amici che mi hanno chiesto di dargli rappresentanza, non mi posso tirare indietro“, commenta a caldo Nicola Campanile. La sua candidatura riguarda il collegio Italia Meridionale, che comprende sei regioni importanti: Campania, Puglia, Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise.

“Ringraziamo il Pd per la candidatura offerta alla rete politica PER nella circoscrizione Sud: faremo sentire la voce del cattolicesimo democratico e sociale per un’Europa vicina ai popoli, in grado di affrontare la sfida della pace, della transizione ecologica, della giustizia sociale, della dignità del lavoro, della solidarietà“, commentano da PER.

Due “villaricchesi” candidati alle Europee

Campanile è il secondo politico “villaricchese” in corsa per un seggio al parlamento europeo. Sabato scorso, infatti, ha ufficializzato la sua candidatura Lello Topo, ex sindaco di Villaricca e parlamentare, dopo che per settimane si rincorrevano voci insistenti sulla sua possibile discesa in campo. Topo è candidato nella lista del Partito Democratico nel collegio Italia Meridionale, insieme a Sandro Ruotolo, Pina Picierno e Antonio Decaro. Tra i candidati del PD ci sono nomi di rilievo come Elly Schlein, segretaria del partito, che si candida per il collegio Centro e Isole, e la giornalista Lucia Annunziata, capolista per il Sud Italia.