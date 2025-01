Roccaraso. Incidente sulle piste: grave 18enne napoletana

Dramma nel comprensorio sciistico dell’Aremogna, dove una giovane sciatrice di 18 anni, originaria di Napoli, è rimasta gravemente ferita a seguito di una caduta sulle piste da sci. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 gennaio.

Roccaraso. Grave incidente sulle piste: grave 18enne napoletana

La ragazza ha riportato un serio trauma cranico e facciale, che ha reso necessario un trasferimento d’urgenza in ospedale. Dopo un primo intervento presso il presidio ospedaliero di Castel di Sangro, la giovane è stata trasferita in ambulanza all’ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove ora si trova ricoverata in prognosi riservata.

Le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito l’intervento dell’elicottero di soccorso, rallentando i tempi di evacuazione e complicando ulteriormente le operazioni di soccorso. Gli operatori sanitari intervenuti sul posto hanno comunque stabilizzato la ragazza prima del trasferimento.