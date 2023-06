Sarebbero stati ritrovati alcuni rottami del sommergibile dispero vicino al relitto del Titanic. Lo riferisce la Guardia Costiera americana e ne dà notizia anche la BBC.

Ritrovati i rottami del sottomarino disperso vicino al Titanic

Le informazioni rinvenute dal robot sono al momento all’esame degli esperti. Secondo la Bbc “i resti trovati sono del Titan”. “Si tratta di parte del telaio e una copertura posteriore del sottomarino”, dice David Mearns esperto di immersioni e amico di uno dei passeggeri a bordo del Titan.

Ciò indica che la nave ha subito una “catastrofica implosione”, il che significa che il sottomarino ha subito una crepa ed è imploso, uccidendo probabilmente tutti e cinque gli uomini a bordo.

Intanto, è stata superata la soglia cruciale delle 96 ore di ipotetica autonomia di ossigeno all’interno del sommergibile disperso, quando dunque l’aria respirabile potrebbe essere terminata: il Titan aveva una scorta di ossigeno di 96 ore, cioè quattro giorni, quando si è immerso intorno alle 6 locali di domenica mattina per la discesa verso il relitto del Titanic, il che poneva il limite ultimo per trovare il sottomarino fra mezzogiorno e le 14 ora italiana. Alcuni esperti tuttavia hanno sottolineato che si trattava di una stima orientativa, prolungabile se i passeggeri avessero adottato misure per conservare l’aria respirabile.